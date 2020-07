Communiqué de presse ANEVIA



ATEME et ANEVIA entrent en négociations exclusives portant sur l'acquisition par ATEME de 87% du capital et 90% des droits de vote théoriques d'ANEVIA.



ATEME (ISIN : FR0011992700) et les principaux actionnaires d'Anevia (ISIN : FR0011910652) (la "Société") détenant au total 87% du capital de la Société et 90% des droits de vote théoriques de la Société (les « Actionnaires Majoritaires »), annoncent être entrés en discussions exclusives en vue du transfert de leur participation au capital de la Société au bénéfice d'ATEME. Préalablement consultés, les conseils d'administration d'ATEME et de la Société ont accueilli favorablement et à l'unanimité cette opération. Une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel de la Société et d'ATEME va être lancée.