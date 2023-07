Ateme : chiffre d'affaires en baisse au second trimestre

(AOF) - La société Ateme annonce qu’elle a réalisé un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros au deuxième trimestre 2023, en baisse de 10% par rapport à la même période de l'exercice précédent (et de 7% à périmètre constant). Spécialiste des solutions de compression et de diffusion vidéo pour les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming , elle précise que cette évolution est à mettre au regard d'un fort effet de base par rapport au deuxième trimestre 2022, où le chiffre d'affaires avait progressé de 30% à périmètre constant.

Pour l'ensemble du premier semestre 2023, le chiffre d'affaires est en hausse de 12% par rapport à l'année précédente.

Le revenu récurrent mensuel (MRR) est resté globalement stable à 2,45 millions d'euros. L'important pipeline de MRR pour le second semestre permet cependant à Ateme de rester en bonne voie pour atteindre ses objectifs à plus long terme, 3 millions d'euros de MRR en 2024 et 4 millions d'euros en 2026.

