ATEME : CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2020

Paris, le 5 novembre 2020 - 17h45 CET

CHIFFRE D'AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS DE 43,1 MILLIONS D'EUROS, EN RECUL DE 5 %

CROISSANCE ET BÉNÉFICE ATTENDUS POUR L'EXERCICE

ACQUISITION D'ANEVIA PERMETTANT DE SAISIR LES OPPORTUNITÉS DANS LA DIFFUSION OTT

Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 2019 2020 Variation 1er semestre 2020 30 080 29 038 -3 % 3e trimestre 2020 15 381 14 074 -8 % 9 mois 2020 45 460 43 112 -5 % 9 mois à taux de change constant 45 460 43 164 -5 % Chiffre d'affaires en milliers d'EUR 9 mois 2019 9 mois 2020 Variation EMOA 15 314 13 169 -14 % États-Unis / Canada 17 502 18 103 +3 % Amérique latine 6 638 4 020 -39 % Asie-Pacifique 6 006 7 819 +30 % TOTAL 45 460 43 112 -5 %

Les chiffres du 3ème trimestre n'ont pas été audités. Les chiffres du 1er semestre ont fait l'objet d'un audit limité de la part des commissaires aux comptes.



Paris, le 5 novembre 2020 - ATEME (ISIN : FR0011992700), nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, a généré un chiffre d'affaires de 14,1 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 8 % en données publiées et en recul de 4 % à taux de change constant.

Le chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois s'établit à 43,1 millions d'euros, en repli de 5 % en données publiées et à taux de change constant.

La région États-Unis/Canada reste le plus grand contributeur au chiffre d'affaires, avec 42 % du total du groupe, et une hausse de 3 % en glissement annuel (4 % à taux de change constant) ;

Le chiffre d'affaires de la région EMEA représente désormais 31 % de celui du groupe dans son ensemble, avec une baisse de 14 % en glissement annuel (même chiffre à taux de change constant) ;

Le chiffre d'affaires pour l'Amérique latine a reculé de 39 % (40 % à taux de change constant), reflétant un contexte macro-économique difficile (affaiblissement des monnaies locales par rapport à l'euro ou au dollar) et une base de comparaison défavorable par rapport à un chiffre d'affaires en hausse de 40 % (à taux de change constant) au cours de la période correspondante en 2019 ;

La région Asie-Pacifique réalise la meilleure performance avec un chiffre d'affaires en hausse de 30 % (même chiffre à taux de change constant).



Troisième trimestre : réalisations et défis

ATEME a continué d'accompagner ses clients contraints d'adapter leurs activités pendant la crise de la COVID-19, en facilitant leurs opérations à distance et la gestion des changements et de la croissance de la consommation de médias. Le cabinet d'analyse Devoncroft, spécialiste du secteur, révèle d'ailleurs qu'ATEME fait partie des 30 sociétés les plus performantes[1] , aux yeux des utilisateurs, dans le contexte Covid, parmi toute l'industrie de la production et de la diffusion de la vidéo. Aucun des concurrents directs d'ATEME ou d'Anevia ne figure dans ce palmarès.

Comme au deuxième trimestre, le troisième trimestre a été marqué par des glissements d'opportunités majeures, imputables à la finalisation tardive de certains contrats ou à des difficultés d'ordre logistique ; cela contribue à alimenter la solidité du carnet de commandes et la réserve de projets commerciaux pour le dernier trimestre de l'exercice. Des processus renforcés ont été mis en place afin d'anticiper les approvisionnements et les expéditions à destination de nos principales filiales, afin d'éviter un impact similaire à la clôture du quatrième trimestre.

En conséquence, ATEME table toujours sur une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, doublée d'une rentabilité positive.



L'acquisition d'Anevia change la donne

ATEME est en passe de finaliser l'acquisition d'Anevia, éditeur de logiciels pour les réseaux de distribution de contenus (CDN), initialement annoncée le 31 juillet. ATEME détient actuellement 87 % du capital d'Anevia et la procédure d'offre publique devrait être achevée d'ici le mois de janvier. Anevia sera intégrée au périmètre de consolidation à compter de novembre 2020.

Les solutions logicielles CDN d'Anevia autour de sa gamme de produits NEA complètent idéalement les solutions logicielles TITAN proposées par ATEME ; cette complémentarité permettra de proposer une solution complète de bout en bout pour la diffusion OTT, qui apportera tous les avantages nécessaires pour répondre aux ambitions des clients du Groupe. Il s'agit notamment d'améliorer la satisfaction des utilisateurs finaux, de réduire le taux de désabonnement, d'augmenter le revenu moyen généré par abonné (ARPU), de mieux monétiser les contenus avec de nouveaux flux de revenus reposant sur la publicité ciblée et de créer des expériences télévisuelles personnalisées.

La société sera ainsi en mesure de conclure des contrats plus conséquents avec sa base actuelle de clients, tout en rationalisant le coût du développement de sa présence à travers le monde. La puissante combinaison et la complémentarité de ces solutions résident dans le fait que la technologie d'encodage de TITAN est indispensable pour remporter l'investissement initial des clients de la société tandis que les solutions CDN prendront de l'envergure à mesure de l'adoption croissante, par les consommateurs, de services de diffusion OTT, ce qui génèrera de nouveaux revenus récurrents.

Par ailleurs, le rapprochement entre les deux sociétés fera naître un vivier de talents et de ressources en vue de la mise en œuvre d'un plan d'activité combiné, tout en permettant de réaliser des économies de temps essentielles et de dégager des synergies de coûts, notamment en rapport avec le fait que les deux acteurs en présence sont des entreprises cotées, chacune ayant son siège social en région parisienne.



Michel Artières, Président-directeur général d'ATEME, a commenté : « Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de 2020 a été quasiment stable d'une année sur l'autre. Avec la combinaison du carnet de commandes, de la réserve de projets commerciaux et du niveau des revenus mensuels récurrents, nous sommes confiants dans notre capacité à réaliser un solide quatrième trimestre et ainsi un nouvel exercice de croissance rentable, hors coûts liés à l'acquisition d'Anevia.

Quant à l'avenir, la solution de diffusion vidéo de bout en bout résultant de l'acquisition d'Anevia nous positionnera idéalement comme partenaire de référence des fournisseurs de contenus, des fournisseurs de services et des nouveaux médias qui entendent proposer à des milliards de téléspectateurs une expérience de la diffusion vidéo de nouvelle génération. »



Prochaine publication :

29 janvier 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020



