ATEME : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2025

Paris, le 23 janvier 2026 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Ateme (ISIN : FR0011992700) à Kepler Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

10 392 titres Ateme

7 477,97 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 538

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 501

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 32 761 titres pour 198 180,07 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 31 733 titres pour 197 107,48 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

19 921 titres Ateme

16 054,76 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 249

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 177

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 14 630 titres pour 64 739,40 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 12 310 titres pour 54 909,89 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 475 titres Ateme

62 343,03 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

