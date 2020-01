ATEME : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ATEME (ISIN : FR0011992700) à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12 625 titres

76 516.30 € en espèces

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 171

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 121

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 15 429 titres pour 174 129.82 €

Volume échangé sur le semestre à la vente : 16 279 titres pour 188 331.86 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 475 titres

62 343.03 € en espèces

La mise en œuvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à la Décision de l'AMF n° 2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR Total 171 15 429 174 129,82 121 16 279 188 331,86 15/10/2019 2 400 4 440,00 - - - 17/10/2019 3 201 2 211,00 1 1 11,00 18/10/2019 3 300 3 276,00 - - - 21/10/2019 - - - 1 200 2 240,00 22/10/2019 3 101 1 121,10 1 100 1 120,00 23/10/2019 1 1 11,18 5 602 6 880,86 24/10/2019 3 401 4 695,71 7 800 9 480,00 25/10/2019 5 728 8 437,52 6 1 001 11 911,90 28/10/2019 1 1 11,84 8 801 9 708,12 29/10/2019 3 201 2 405,97 4 96 1 171,20 30/10/2019 6 701 8 320,87 8 702 8 522,28 31/10/2019 1 139 1 659,66 6 704 8 659,20 01/11/2019 3 201 2 412,00 1 1 12,10 04/11/2019 2 13 155,22 4 501 6 092,16 05/11/2019 1 1 12,00 6 859 10 608,65 06/11/2019 11 1 549 18 138,79 - - - 07/11/2019 7 300 3 504,00 - - - 08/11/2019 6 1 073 12 253,66 - - - 11/11/2019 - - - 5 600 6 762,00 12/11/2019 - - - 2 390 4 555,20 14/11/2019 6 800 8 984,00 1 1 11,40 15/11/2019 3 201 2 239,14 - - - 18/11/2019 5 399 4 408,95 - - - 20/11/2019 2 200 2 160,00 - - - 21/11/2019 2 201 2 158,74 1 1 10,82 22/11/2019 5 600 6 498,00 2 600 6 642,00 25/11/2019 9 800 8 552,00 - - - 26/11/2019 1 1 10,64 3 1 001 10 960,95 27/11/2019 3 200 2 176,00 - - - 28/11/2019 5 291 3 151,53 6 1 401 15 691,20 29/11/2019 1 1 11,28 7 1 200 13 656,00 02/12/2019 1 200 2 256,00 9 1 010 11 695,80 03/12/2019 5 301 3 431,40 1 1 11,50 04/12/2019 8 801 9 083,34 2 401 4 571,40 05/12/2019 3 222 2 508,60 1 400 4 560,00 06/12/2019 3 378 4 233,60 - - - 09/12/2019 1 222 2 486,40 - - - 10/12/2019 4 400 4 420,00 - - - 11/12/2019 9 714 7 775,46 1 1 11,00 12/12/2019 3 401 4 378,92 1 1 10,96 13/12/2019 - - - 6 1 200 13 380,00 16/12/2019 - - - 2 500 5 700,00 19/12/2019 1 1 11,40 6 401 4 571,40 20/12/2019 7 519 5 895,84 1 1 11,42 23/12/2019 5 382 4 286,04 - - - 24/12/2019 - - - 4 500 5 670,00 30/12/2019 4 86 971,80 1 1 11,34 31/12/2019 14 797 8 974,22 1 300 3 420,00







À propos d'ATEME : le nouveau leader de l'infrastructure de diffusion vidéo, au service du contenu premium et des plus grands fournisseurs de services dans le monde.

ATEME a été créée en 1991 en tant que société de service spécialisée dans le traitement vidéo. Dans les années 2000, ATEME s'est spécialisée dans la compression vidéo, puis a rapidement introduit une solution de diffusion vidéo bout-en-bout. En 2014, ATEME s'est introduit en bourse sur le marché Euronext Paris.

ATEME a transformé le domaine de la diffusion vidéo, et ne compte pas s'arrêter là. ATEME fut la première société à commercialiser une solution 4:2:2 10-bit, la première à proposer une solution HEVC et HDR opérationnelle, et récemment, à lancer la première véritable solution logicielle NFV pour la diffusion vidéo, conçue pour accompagner la transition des fournisseurs de service vers les datacenter vidéo. Pour compléter notre technologie de pointe, ATEME est partenaire de fleurons technologiques comme Intel, Apple et Microsoft dans le but de créer les meilleures solutions de diffusion vidéo.

ATEME est un membre actif de groupes et organisations comme le DVB et le SMPTE. ATEME a participé activement aux travaux de l'ITU pour la standardisation du codec HEVC en 2013. En juin 2014, ATEME a rejoint l'Alliance for Open Media pour aider au développement d'un codec vidéo ouvert et libre de droits.

Le siège d'ATEME est situé à Vélizy en Ile de France, et l'entreprise dispose de bureaux R&D et de support à Rennes, Denver, Sao Paulo et Singapour. Assurant une présence commerciale dans 18 pays, ATEME est riche de plus de 274 collaborateurs (au 30 juin 2019), dont 100 des meilleurs experts vidéo au monde. En 2018, ATEME a servi près de 400 clients partout dans le monde, a atteint un chiffre d'affaires de 56,5 millions d'euros, dont 93% ont été réalisés à l'export.

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment : C







