ATEME : APPLE RÉFÉRENCE ATEME LORS DE LA WWDC26

Paris, le 9 juin 2026 - Ateme (Euronext - FR0011992700), leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo, annonce aujourd'hui que sa prise en charge des workflows Apple Immersive a été référencée par Apple lors de sa Worldwide Developers Conference 2026 .

La solution Ateme permet de gérer l'ensemble de la chaîne du signal immersif, de l'acquisition jusqu'à la diffusion vers les utilisateurs finaux, en s'appuyant sur ses gammes de produits TITAN et NEA . Plus précisément, le format SMPTE ST 2110-22 avec Apple ProRes peut désormais être utilisé pour alimenter l'encodeur avec une résolution et une fréquence d'images inédites. Il s'agit d'une avancée majeure en matière de fidélité du contenu, qui a nécessité d'importants efforts de collaboration avec l'ensemble des partenaires de l'écosystème.

« Être reconnu par Apple comme référence lors de la WWDC26 au sein de l'écosystème de diffusion d'Apple Immersive Video témoigne de l'engagement d'Ateme à offrir des expériences immersives premium à grande échelle, en direct comme à la demande, à des audiences du monde entier », déclare Mickael Raulet, CTO d'Ateme .

Le workflow immersif repose sur la compression Multiview HEVC (MV-HEVC) et l'encapsulation HTTP Live Streaming (HLS). Il s'appuie sur la technologie d'encodage Ateme dopée à l'IA, récompensée par un Emmy®, pour préserver la précision visuelle nécessaire à l'immersion des audiences. Une collaboration avec NVIDIA a contribué à répondre aux besoins considérables de traitement des pixels. Côté audio, la solution intègre l'Apple Spatial Audio Format (ASAF) avec l'Apple Positional Audio Codec (APAC). Enfin, NEA peut également ouvrir de nouvelles opportunités d'insertion publicitaire, permettant la monétisation de l'expérience immersive, comme l'avait souligné Mickael Raulet lors de l' IETF HLS Interest Day organisé par Apple.

À propos d'Ateme

Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plates-formes de streaming à augmenter leur audience et l'engagement des abonnés.

Tirant parti d'un groupe de travail R&D unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme rendent possible des services de télévision durables, améliorent la qualité de l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total d'acquisition des services TV / VOD et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicité. Au-delà de l'agilité technologique, la proposition de valeur d'Ateme est de s'associer à ses clients en leur offrant une grande flexibilité dans les modèles d'engagement et d'affaires correspondant à leurs priorités financières. Une conséquence est un passage rapide aux revenus récurrents, renforçant la résilience de l'entreprise et créant de la valeur à long terme pour les actionnaires.

Fondée en 1991, Ateme compte 550 employés répartis dans son siège social en France et 20 bureaux dans le monde dont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, les Émirats Arabes Unis, Singapour, la Chine, la Corée, le Canada et l'Australie. Ateme est cotée sur le marché Euronext de Paris depuis 2014 et a fait l'acquisition en novembre 2020 d'Anevia, fournisseur de solutions logicielles OTT et IPTV. En 2025, Ateme a servi près de 1 000 clients dans le monde avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros, dont plus de 90% en dehors de son marché domestique.

Plus d'informations sur : www.ateme.com .

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