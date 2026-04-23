Atari transfère son siège au Luxembourg via transformation transfrontalière

* Atari engage une transformation transfrontalière, avec transfert du siège de Paris vers Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). * Opération structurée en continuité sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, capital social maintenu à 5 592 633,74 EUR. * Prise d’effet attendue à l’issue du contrôle de légalité, à la date du constat notarié au Luxembourg, avec effet juridique, fiscal et comptable à la même date. * Actions ordinaires destinées à rester cotées sur Euronext Growth Paris, sous réserve de l’impact du regroupement 200 anciennes de 0,01 EUR contre 1 nouvelle de 2 EUR. * Droit de retrait prévu pour certains actionnaires au prix de 0,12 EUR par action avant regroupement, soit 0,24 EUR après regroupement. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Atari SA published the original content used to generate this news brief on April 23, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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