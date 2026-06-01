Atari met la main sur Hipster Whale

Atari annonce la signature d'un accord portant sur l'acquisition de Hipster Whale, le studio à l'origine de Crossy Road et PAC-MAN 256. Cette acquisition renforce les capacités d'Atari en matière de développement et d'édition de jeux mobiles, consolidant ainsi sa position sur ce marché en pleine croissance.

Fondé en 2014, Hipster Whale est un studio de développement indépendant basé à Melbourne, en Australie. Son premier titre, Crossy Road, compte à ce jour plus de 340 millions de téléchargements. Tout au long de son parcours, Hipster Whale a remporté plus d'une douzaine de prix et noué des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux tels que Bandai Namco et Disney.

Au cours des 12 derniers mois clos le 31 janvier 2026, Hipster Whale a généré un chiffre d'affaires de 8,28 MUSD et un EBITDA de 4,63 MUSD, témoignant d'une activité rentable et génératrice de trésorerie. Atari prévoit que l'acquisition sera finalisée dans les prochains jours.

Le prix d'acquisition comprendra un versement initial de 29,3 MUSD, payable à la clôture de l'acquisition, dont 26 MUSD en numéraire et 3,3 MUSD en actions Atari nouvellement émises, ainsi qu'un complément de prix pouvant atteindre 10 MUSD, payable en numéraire sur les 3 prochaines années.

Une partie du prix d'acquisition, correspondant à 3,3 MUSD, sera réglée par compensation de dette grâce à l'émission d'actions Atari nouvellement émises. L'augmentation de capital réservée entraînera l'émission de 117 813 nouvelles actions. Par conséquent, un actionnaire de Hipster Whale détiendra environ 4% du capital social d'Atari.