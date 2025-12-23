Atari dévoile une nette amélioration de ses résultats semestriels

(AOF) - Sur le premier semestre clos le 30 septembre, Atari a vu son chiffre d’affaires bondir de 38%, pour atteindre 18,9 millions d’euros, contre 13,7 millions d’euros un an plus tôt. Ces données prennent en compte la prise de contrôle, à hauteur de 81,7%, au capital du Suédois Thunderful. Sans cette acquisition, les revenus sont en progression de 25%, à 17,1 millions d’euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant s’est amélioré en passant de -2,8 à -1,5 million d’euros.

Quant au résultat net, il est négatif de 6,4 millions d'euros, mais en amélioration par rapport aux -8,3 millions d'euros d'il y a un an.

Au niveau des perspectives, la société de divertissement interactif connue pour ses jeux vidéo s'attend soit plus forte au second semestre, conformément à la saisonnalité du secteur. Le groupe continue de tabler sur un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros, avec un résultat opérationnel courant positif et une génération de flux de trésorerie opérationnels positive également.

AOF - EN SAVOIR PLUS