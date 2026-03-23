Atari abaisse sa prévision de revenus annuels
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 08:43
"D'après les estimations actuelles, ce serait la troisième année consécutive de forte croissance du chiffre d'affaires (environ 40%), portant les revenus d'Atari à leur niveau le plus élevé depuis plus d'une décennie", met-il toutefois en avant.
Dans un contexte d'activité plus forte, la société ajoute qu'elle s'attend toujours à un résultat opérationnel courant positif et une génération positive de flux de trésorerie sur une année complète.
En incluant la contribution attendue de Thunderful (consolidé depuis le 1er septembre 2025), les revenus annuels devraient atteindre environ 60 MUSD, accélérant encore la croissance d'Atari.
La société poursuit sa mise en oeuvre de ses plans stratégiques initiés en 2022, centrés sur ses activités principales de jeu vidéo et le renforcement de ses capacités éditoriales, notamment par les acquisitions de Digital Eclipse, Nightdive Studios et Thunderful.
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