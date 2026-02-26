 Aller au contenu principal
AtaiBeckley progresse alors qu'une pilule expérimentale montre un bénéfice précoce pour l'anxiété sociale
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions du développeur de médicaments AtaiBeckley ATAI.O augmentent de 2% à 4,42 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que sa pilule expérimentale R-MDMA, destinée à soulager la peur sévère des situations sociales, a aidé les patients plus que le placebo dans une étude de stade intermédiaire portant sur 71 adultes

** La société indique que les patients sous EMP-01, sa formulation expérimentale de R-MDMA, se sont améliorés de 11,85 points de plus sur une échelle standard et que 49 % d'entre eux ont été jugés "très" ou "beaucoup" améliorés, contre 15 % sous placebo

** Aucun effet secondaire grave n'a été signalé; la plupart des réactions étaient légères ou modérées, selon la société

** La société prévoit une analyse plus approfondie et d'autres études avant de demander l'approbation

