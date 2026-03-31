AT&T signe un accord d'une valeur de 2 milliards de dollars pour moderniser le réseau cellulaire d'urgence

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AT&T T.N a conclu un accord pour investir environ un milliard de dollars afin d'améliorer le réseau FirstNet du département du Commerce et réaliser un milliard de dollars d'économies pour le programme via des tarifs réduits, a indiqué mardi une agence gouvernementale américaine .

L 'entreprise de télécommunications a obtenu le contrat de 25 ans pour construire le réseau cellulaire d'urgence fédéral FirstNet en 2017, des années après qu'une commission fédérale ait recommandé la mise en place d'un tel système à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Le système, qui aide les premiers intervenants tels que le personnel médical, les pompiers et les policiers à communiquer des informations vitales sur un réseau unique, est utilisé par 31 000 agences américaines.

L'accord a été rendu possible grâce à l'ordre exécutif du président américain Donald Trump au début de l'année 2025, demandant aux agences fédérales d'examiner tous les contrats, a déclaré l'Administration nationale des télécommunications et de l'information dans un communiqué.

"Cet accord de principe reflète l'engagement continu d'AT&T envers notre partenariat public-privé", a déclaré Wes Anderson, président du secteur public d'AT&T.