AT&T s'engage à mettre fin aux programmes DEI

L'opérateur sans filaméricain AT&T T.N a déclaré dans une lettre adressée au régulateur américain des télécommunications qu'il s'était engagé à mettre fin aux programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, une décision qui intervient alors qu'il cherche à obtenir l'approbation de l'administration Trump pour acheter des actifs de spectre sans fil. En novembre 2024, AT&T a accepté d'acheter certaines licences de spectre sans fil à U.S. Cellular dans le cadre d'une transaction de 1,02 milliard de dollars qui nécessite l'approbation de la Federal Communications Commission. Sous la présidence de Donald Trump, la FCC a exigé des entreprises de télécommunications qu'elles mettent fin aux programmes DEI comme condition d'approbation des transactions.

Le président de la FCC, Brendan Carr, a déclaré que la lettre d'AT&T de mardi confirmait son engagement, annoncé plus tôt cette année, de mettre fin aux politiques liées à la DEI.

AT&T a déclaré dans sa lettre qu'elle "n'a pas et n'aura pas de rôle axé sur la DEI" En juillet, l'opérateur sans fil T-Mobile US a déclaré qu'il mettait fin à ses programmes DEI alors qu'il cherchait à obtenir l'approbation des autorités réglementaires pour deux opérations majeures, notamment le rachat de la quasi-totalité des activités sans fil del' opérateur régional United States Cellular, y compris les clients, les magasins et 30 % de ses actifs en matière de spectre, dans le cadre d'une opération évaluée à 4,4 milliards de dollars.

En juillet, la FCC a également approuvé une opération distincte dans le cadre de laquelle T-Mobile a créé une coentreprise avec KKR pour acquérir le fournisseur de services internet Metronet, qui dessert plus de 2 millions de foyers et d'entreprises dans 17 États. En mai, la FCC a approuvé l'accord de 20milliards de dollars conclu par Verizon Communications pour l'acquisition dufournisseur d'accès internet par fibre optique Frontier Communications, après que Verizon a accepté de mettre fin à son programme DEI. M. Carr, un républicain nommé président par M. Trump en janvier, a déclaré à Comcast en février qu'il ouvrait une enquête sur la promotion des programmes DEI par la société mère de NBC News . En janvier, M. Trump a pris des décrets d'une portée considérable pour démanteler les programmes DEI du gouvernement américain et a fait pression sur le secteur privé pour qu'il se joigne à l'initiative.