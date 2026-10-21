AT&T revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande pour ses offres groupées

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(Ajout d'informations au paragraphe 4, évolution du cours de l'action au paragraphe 12)

AT&T T.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice trimestriels, misant sur ses offres groupées de services pour stimuler la croissance et empêcher les clients de se tourner vers la concurrence.

Environ 43 % des foyers qui souscrivent aux services Internet d’AT&T optent également pour ses forfaits mobiles, ce qui aide l’entreprise à renforcer la fidélité de sa clientèle et à réduire les résiliations alors que la concurrence s’intensifie sur le marché américain des télécommunications.

* AT&T a enregistré 379 000 nouveaux abonnés mobiles payants nets au cours du troisième trimestre, contre 379 300 estimés par FactSet

* L’entreprise a également comptabilisé une charge de dépréciation hors trésorerie de 2,6 milliards de dollars liée à la vente prévue de ses activités de téléphonie mobile au Mexique pour un montant de 2 milliards de dollars

* Elle table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action d’environ 2,40 dollars, contre une prévision antérieure comprise entre 2,25 et 2,35 dollars

* Les opérateurs américains ne se contentent plus de miser sur la couverture réseau et les promotions sur les smartphones: ils se tournent désormais vers les offres groupées et les programmes de fidélisation pour attirer et fidéliser leurs abonnés

* AT&T a redoublé d’efforts dans le développement de la fibre optique, en concluant le mois dernier un accord pluriannuel d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars avec Corning pour la fourniture de fibre optique et de câbles

* Elle a également racheté l’activité fibre optique de Lumen en mai 2025 pour 5,75 milliards de dollars afin d’étendre sa couverture haut débit et de répondre à la demande croissante en matière de connectivité haut débit

* Cela a permis à AT&T d’enregistrer un nombre record de nouveaux abonnés au haut débit, avec 442 000 nouveaux utilisateurs d’Internet par fibre optique et 327 000 nouveaux abonnés à la téléphonie mobile fixe au troisième trimestre

* Le chiffre d’affaires trimestriel a progressé de 5,3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 32,3 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 31,69 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

* Le bénéfice par action ajusté pour le trimestre s'est établi à 65 cents, dépassant les estimations de 60 cents

* L'action de la société a reculé de 3,8 % lors d'une séance pré-ouverture marquée par la volatilité