AT&T relève sa prévision de BPA pour 2026

A l'occasion de sa publication trimestrielle, AT&T fait part d'un relèvement de sa prévision de BPA ajusté pour l'ensemble de 2026, désormais attendu "dans la fourchette de 2,40 USD" (contre une fourchette de 2,25 à 2,35 USD précédemment), avec une croissance annuelle moyenne à deux chiffres d'ici à 2028.

Par ailleurs, le groupe attend aussi une croissance de l'EBITDA ajusté dans le haut de la fourchette de 3% à 4% pour 2026, un taux qui devrait ensuite atteindre 5% ou plus en 2028, ainsi qu'une progression des revenus des services à un rythme annuel "à un chiffre bas" ("low-single-digit") sur la période 2026-2028.

L'opérateur de télécommunications dévoile un BPA ajusté de 0,65 USD au titre du 3e trimestre 2026, contre 0,54 USD au trimestre correspondant de l'exercice précédent, dépassant ainsi sensiblement le consensus du marché, qui s'établissait à 0,60 USD.

AT&T a vu son EBITDA ajusté croître de 5% à 12,5 MdsUSD, pour des revenus en hausse de 5,3% à 32,3 MdsUSD, soutenus notamment par une progression de 6,1% des services de connectivité avancée, à 23,9 MdsUSD, avec un gain de plus d'un million de clients.

"Nous renforçons nos relations avec nos clients à forte valeur ajoutée, alors qu'un nombre croissant de ménages et d'entreprises choisissent AT&T pour répondre à l'ensemble de leurs besoins en connectivité avancée, aussi bien pour l'accès à Internet que pour les communications mobiles", commente son PDG, John Stankey.

"Nos infrastructures nous placent dans une position favorable pour tirer parti de l'essor de l'intelligence artificielle, grâce notamment à notre position de premier plan dans la fibre optique, qui constitue la meilleure technologie disponible. Nous construisons le réseau le plus performant des États-Unis", poursuit-il.