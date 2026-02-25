AT&T règle le litige avec la ville de New York et permet aux actionnaires de voter sur la proposition relative à la diversité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute la déclaration du contrôleur de la ville de New York, la tentative d'obtenir un commentaire d'AT&T, le contexte, les paragraphes 3-7; ajoute la signature) par Jonathan Stempel

AT&T T.N a accepté de régler un procès intenté par quatre fonds de pension publics de la ville de New York en laissant les actionnaires voter sur la question de savoir si elle devrait divulguer la répartition de son personnel de 133 000 personnes par race, ethnie et sexe. Le contrôleur de la ville de New York, Mark Levine, a annoncé l'accord mercredi, huit jours après que les fonds eurent intenté un procès à pour empêcher AT&T de solliciter des procurations d'actionnaires qui auraient exclu leur proposition sur la diversité de l'assemblée annuelle de 2026.

AT&T, dont le siège est à Dallas, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire après les heures d'ouverture du marché.

Chaque année, des centaines d'entreprises demandent à la Securities and Exchange Commission des États-Unis l'autorisation d'exclure des propositions d'actionnaires des bulletins de vote sans craindre de mesures coercitives, et obtiennent cette autorisation dans la moitié des cas environ.

Le New York City Employees' Retirement System et les fonds représentant la police, les enseignants et d'autres employés du secteur de l'éducation ont déclaré que l'opposition préalable d'AT&T à leur proposition faisait suite à un changement de politique en novembre de la part de la SEC, permettant aux entreprises d'invoquer une "base raisonnable" pour exclure des propositions d'actionnaires.

"L'accord conclu aujourd'hui est une victoire importante pour les investisseurs dans un contexte de tentatives permanentes visant à saper la transparence et la responsabilité", a déclaré M. Levine dans un communiqué. "Les actionnaires d'AT&T auront désormais la responsabilité de voter sur notre proposition qui demande la divulgation de données claires et détaillées afin d'aider les investisseurs à mieux évaluer les efforts déployés par l'entreprise pour promouvoir l'égalité des chances

De nombreuses entreprises ont mis l'accent sur la diversité, l'équité et l'inclusion depuis que le président américain Donald Trump a annoncé une répression sur ces efforts un jour après avoir entamé son deuxième mandat à la Maison Blanche.