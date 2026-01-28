 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AT&T progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions de la société de télécommunications AT&T T.N en hausse de 4,1 % à 23,95 $ avant le marché, après que la société ait prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes

** La société prévoit un bénéfice ajusté entre 2,25 $ et 2,35 $ par action en 2026, supérieur aux attentes de 2,21 $, selon les données compilées par LSEG

** Le flux de trésorerie disponible pour 2028 devrait être supérieur à 21 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 19,61 milliards de dollars

** Ajout de 283 000 clients fibre au 4ème trimestre, au-dessus des 272 320 attendus par les analystes de Visible Alpha.

** Ajout de 421 000 abonnés à la téléphonie postpayée au quatrième trimestre, contre 421 510 attendus par les analystes de Visible Alpha.

** L'action a augmenté de 9,1% en 2025

Valeurs associées

AT&T
22,965 USD NYSE -2,11%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:10 

    Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la ... Lire la suite

  • ( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )
    Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 14:03 

    La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016. Aux côtés du fonds privé UI Investissement, ... Lire la suite

  • Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    Voici pourquoi Trump va gagner son bras de fer contre la Fed !
    information fournie par Ecorama 28.01.2026 14:00 

    La Réserve fédérale s’apprête à maintenir ses taux inchangés, confirmant une phase d’attentisme malgré les pressions politiques croissantes. Avec une économie américaine résiliente et des tensions ouvertes avec la Maison-Blanche, chaque décision de la Fed devient ... Lire la suite

  • Siège Atos (Crédit: / Atos)
    Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
    information fournie par Zonebourse 28.01.2026 13:45 

    Atos annonce être positionné "Best in Class" dans le PAC Innovation Radar des services de cybersécurité IT/OT France 2025, rapport établi par le PAC, société européenne de conseil et d'analyse de logiciels et de services informatiques. Dans son rapport, PAC souligne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank