AT&T progresse grâce à des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes

28 janvier - ** Les actions de la société de télécommunications AT&T T.N en hausse de 4,1 % à 23,95 $ avant le marché, après que la société ait prévu un bénéfice annuel supérieur aux attentes

** La société prévoit un bénéfice ajusté entre 2,25 $ et 2,35 $ par action en 2026, supérieur aux attentes de 2,21 $, selon les données compilées par LSEG

** Le flux de trésorerie disponible pour 2028 devrait être supérieur à 21 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 19,61 milliards de dollars

** Ajout de 283 000 clients fibre au 4ème trimestre, au-dessus des 272 320 attendus par les analystes de Visible Alpha.

** Ajout de 421 000 abonnés à la téléphonie postpayée au quatrième trimestre, contre 421 510 attendus par les analystes de Visible Alpha.

** L'action a augmenté de 9,1% en 2025