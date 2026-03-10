AT&T prévoit 250 milliards de dollars d'investissements aux États-Unis pour ses réseaux
AT&T a annoncé un plan d'investissement de plus de 250 milliards de dollars aux États-Unis sur les cinq prochaines années afin de renforcer ses infrastructures de réseau. L'entreprise prévoit d'étendre ses réseaux fibre et sans fil pour répondre à la hausse rapide du trafic de données liée à l'intelligence artificielle, au cloud et à la multiplication des appareils connectés. Le groupe a également indiqué qu'il recruterait plusieurs milliers de techniciens cette année pour participer à la construction et à la maintenance de ces infrastructures.
Les investissements porteront notamment sur l'accélération du déploiement de la fibre optique, le développement de l'internet domestique via la 5G et des solutions de connectivité par satellite. AT&T collabore notamment avec AST SpaceMobile afin d'améliorer la couverture dans les zones rurales ou difficiles d'accès. Le groupe avait déjà investi plus de 145 milliards de dollars dans ses réseaux mobiles et fixes entre 2019 et 2023.
Ce plan intervient dans un contexte de concurrence accrue entre opérateurs télécoms et fournisseurs de câble sur le marché du haut débit. Il s'inscrit également dans le cadre des programmes fédéraux issus de la loi américaine sur les infrastructures adoptée en 2021, notamment le programme BEAD doté de 42,5 milliards de dollars.
