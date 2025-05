AT&T: mise en garde contre une offre non sollicitée information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - AT&T a recommandé lundi soir à ses actionnaires de rejeter une offre d'achat restreinte (c'est-à-dire visant moins de 5% des actions en circulation d'une société) non sollicitée sur ses actions, de la part de TRC Capital Investment Corporation.



Dans le cadre de cette offre datée du 5 mai, TRC propose d'acheter jusqu'à quatre millions d'actions ordinaires d'AT&T à un prix unitaire de 26,38 dollars. L'offre expire le 3 juin, à moins qu'elle ne soit prolongée par son initiateur.



Aucunement associé à cette offre, l'opérateur télécoms avertit ses actionnaires qu'elle est faite à un prix inférieur au cours actuel de son action, et que TRC peut la prolonger et retarder le paiement au-delà de la date d'expiration prévue du 3 juin.





Valeurs associées AT&T 28,035 USD NYSE +1,14%