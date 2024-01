AT&T : la prévision de bénéfice par action est plus faible que prévu

(AOF) - L'opérateur télécoms et groupe de médias AT&T a dévoilé des perspectives décevantes. Au quatrième trimestre, la société a généré un bénéfice net de 2,58 milliards de dollars contre une perte de 23,155 milliards de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action au titre des activités poursuivies a atteint 54 cents, soit 1 cent de mieux que le consensus. Son chiffre d'affaires a progressé de 2,2% à 32 milliards de dollars, ressortant au-dessus des attentes : 31,5 milliards de dollars.

AT&T a recruté 526000 nouveaux abonnés à forfait, les plus rentables. Une bonne surprise, les analystes interrogés par FactSet anticipaient 494000.

Cette année, l'opérateur télécoms vise un bénéfice par action ajusté situé entre 2,15 dollars et 2,25 dollars et une croissance des revenus de l'ordre de 3% dans le mobile et d'au moins 7% dans le haut débit. Wall Street cible 2,46 dollars. En 2025, le bénéfice par action ajusté est attendu hausse.

