Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AT&T: hausse de 1% du chiffre d'affaires au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 13:06









(CercleFinance.com) - AT&T publie un chiffre d'affaires de 30,4 milliards de dollars au titre du 3e trimestre, en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBITDA ajusté s'établit à 11,2 milliards de dollars, en hausse de 4,6%.

Le BPA ajusté ressort à 0,64$, en léger recul par rapport à la même période un an plus tôt (0,68$).



' Nos investissements dans la meilleure connectivité 5G et fibre optique alimentent notre croissance : nous gagnons des relations clients rentables et devenons de plus en plus efficace. Cela alimente notre solide performance commerciale et nous donne la confiance pour relever nos prévisions de flux de trésorerie disponibles pour l'ensemble de l'année ', a déclaré John Stankey, le DG d'AT&T.



La société table ainsi sur flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année d'environ 16,5 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 16 milliards de dollars ou plus.





Valeurs associées AT&T NYSE -1.75%