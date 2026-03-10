AT&T fait part de son intention d'engager plus de 250 MdsUSD
L'opérateur télécom historique des États-Unis affiche ainsi son intention de "construire le meilleur et le plus grand réseau, avec les capacités et la résilience nécessaires à la prochaine ère d'innovation et de croissance économique".
"Ce nouveau chapitre à long terme s'appuie sur trois axes stratégiques : déployer une connectivité toujours active, investir dans les personnes et les communautés, et innover pour sécuriser l'économie connectée américaine", affirme le PDG John Stankey.
L'investissement d'AT&T permettra d'étendre les services de fibre et sans fil prêts pour l'avenir, de moderniser les infrastructures critiques et de renforcer la résilience et la sécurité des réseaux pour soutenir les communautés et l'économie pour les décennies à venir.
Avec environ 110 000 employés aux États-Unis aujourd'hui, AT&T continuera d'investir dans la main-d'oeuvre américaine, notamment en soutenant la plus grande main-d'oeuvre syndiquée de l'industrie télécom américaine, en mettant l'accent sur la formation et le développement.
Enfin, le groupe continuera à "construire le réseau sur lequel les Américains comptent, qu'il soit fourni par la fibre, le sans-fil ou les satellites, afin que davantage de personnes et d'entreprises aient accès à une connectivité rapide et fiable".
