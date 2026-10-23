AT&T et T-Mobile renforcent les mesures de contrôle en matière d'IA alors que la mise en place de réseaux autonomes n'est pas pour demain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Mehnaz Yasmin et Harshita Mary Varghese

Les géants des télécommunications AT&T

T.N et T-Mobile TMUS.O investissent pour protéger les données de leurs clients et leur infrastructure réseau contre les nouvelles menaces de cybersécurité, alors que l'intégration de l'IA s'accélère, même si les réseaux entièrement autonomes ne verront pas le jour avant plusieurs années, ont déclaré des dirigeants de ces entreprises à Reuters.

À mesure que les agents d’IA automatisent les flux de travail et l’analyse des données, réduisant ainsi l’intervention humaine, les préoccupations en matière de cybersécurité s’intensifient dans tous les secteurs concernant l’accès aux informations sensibles et aux logiciels connectés.

Pour les opérateurs de télécommunications, qui gèrent d’énormes quantités de données clients et des infrastructures de communication critiques, les vulnérabilités des systèmes d’IA ou des logiciels tiers pourraient entraîner des conséquences allant des fuites de données aux perturbations du réseau.

« Oui, nous augmentons nos investissements dans nos capacités de surveillance et de réaction », a déclaré John Saw, directeur technique de T-Mobile, lors du Global Markets Forum de Reuters . L’entreprise collabore parallèlement avec ses fournisseurs pour s’assurer que les failles de sécurité soient comblées dès que possible, a-t-il ajouté.

L’opérateur mobile basé à Bellevue, dans l’État de Washington, a subi plusieurs fuites de données, notamment des incidents en 2021 et 2023, qui ont touché au total plus de 100 millions de comptes clients. Il a conclu divers accords à l’amiable avec des consommateurs et la Commission fédérale des communications (FCC), prévoyant des sanctions en matière de cybersécurité et des investissements.

AT&T, quant à elle, a averti que les fournisseurs de logiciels tiers et les agents d’IA présentaient des risques de cybersécurité qui s’étendaient au-delà des réseaux propres aux opérateurs.

« Il (existe des problèmes) propres au secteur, et non des problèmes qu’AT&T peut résoudre seule », a déclaré Jeremy Legg, directeur technique, en se demandant si la communauté open source respectait des normes de sécurité comparables.

L’entreprise basée au Texas a mis en place des contrôles de gouvernance de l’IA, tels que le chiffrement, l’authentification multifactorielle et la supervision humaine de l’accès aux données. Elle s’efforce également de vérifier si les agents d’IA tiers cherchant à accéder aux comptes des clients agissent pour le compte de clients légitimes, a précisé l’entreprise.

L’IA a automatisé certains aspects de la gestion des réseaux pour les opérateurs de télécommunications, mais confier l’intégralité des réseaux à des systèmes autonomes pilotés par l’IA n’est pas pour « demain », a déclaré M. Legg, car l’intervention humaine reste nécessaire pour résoudre les problèmes réseau complexes.

Par exemple, AT&T a automatisé certaines tâches telles que l’analyse des tickets d’incident pour identifier des solutions potentielles et, dans certains cas, mettre en œuvre automatiquement des réparations. T-Mobile, quant à elle, utilise l’IA pour ajuster automatiquement les antennes des stations de base lorsque des sites voisins tombent en panne, afin de compenser les lacunes de couverture.

Lors de la tempête hivernale Fern en janvier, le réseau auto-organisé (ou SON) de T-Mobile a rétabli la couverture pour environ 66 % des clients en moins d’une heure et pour 90 % d’entre eux en moins de huit heures, la plupart des clients ayant retrouvé le service avant même le rétablissement de l’électricité, a déclaré M. Saw.

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