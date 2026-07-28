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AT&T conclut un accord de 23 milliards de dollars pour acquérir des fréquences auprès d'Echostar
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 22:52
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AT&T T.N a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition, pour un montant de 23 milliards de dollars, de certaines licences de spectre mobile auprès d'EchoStar ECHO.O , dans le cadre d'un accord annoncé en août 2025.

L'opérateur mobile américain va ainsi disposer d'environ 50 MHz de spectre en bandes basses et moyennes couvrant pratiquement tous les marchés des États-Unis, dont 30 MHz de spectre en bande moyenne à 3,45 GHz à l'échelle nationale et environ 20 MHz de spectre en bande basse à 600 MHz à l'échelle nationale.

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