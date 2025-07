AT&T: cession des parts dans DIRECTV finalisée information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - AT&T indique avoir finalisé la cession de la totalité de sa participation de 70% dans DIRECTV à TPG Capital, plateforme américaine et européenne de capital-investissement de la société mondiale de gestion d'actifs alternatifs TPG.



Pour rappel, l'opérateur télécoms avait annoncé fin septembre 2024 un accord pour céder son intérêt majoritaire dans DIRECTV Entertainment à TPG, qui détenait l'intérêt minoritaire, moyennant un total d'environ 7,6 milliards de dollars en numéraire.





Valeurs associées AT&T 28,310 USD NYSE -1,96%