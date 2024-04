Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AT&T: BPA ajusté en repli de 8,3% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 13:02









(CercleFinance.com) - AT&T publie un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, présentant un repli marginal de 0,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité Mobility est quasiment stable (+0,1%) tandis que la division Business Wireline est en repli de 7,8% et que le Consumer Wireline progresse de 4,3%.



L'EBITDA ajusté ressort pour sa part à 11 milliards de dollars, soit une progression de 4,3%



Le bénéfice net s'établit à 3,8 milliards de dollars contre 4,5 milliards de dollars douze mois plus tôt, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,55$ en recul de 8,3%.



John Stankey, directeur d'AT&T, indique que la performance 'constante et solide' de la société lui permet de réaffirmer les prévisions financières consolidées pour l'ensemble de l'année.



Pour l'exercice 2024, AT&T cible ainsi une hausse d'environ 3% de l'EBITDA ajusté, un FCF compris entre 17 et 8 milliards de dollars et un BPA ajusté de 2,15 à 2,25 $.





Valeurs associées AT&T NYSE +1.26%