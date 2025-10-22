 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,21
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AT&T au-dessus des attentes en matière d'abonnés
information fournie par AOF 22/10/2025 à 14:41

(AOF) - AT&T a déclaré au troisième trimestre un bpa ajusté de 54 cents, en ligne avec les attentes, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 4,9 milliards de dollars, contre 4,65 milliards attendus. L'opérateur basé à Dallas a, par ailleurs, engrangé 405 000 nouveaux clients mobile sur les trois mois clos fin septembre, là où le consensus visait 338 500. La firme texane a également recruté 288 000 clients internet fibre, soit davantage qu'anticipé par le marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

AT&T
26,030 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank