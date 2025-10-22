AT&T au-dessus des attentes en matière d'abonnés

(AOF) - AT&T a déclaré au troisième trimestre un bpa ajusté de 54 cents, en ligne avec les attentes, pour un chiffre d'affaires de 30,7 milliards de dollars, légèrement inférieur au consensus. Le flux de trésorerie disponible s'élève à 4,9 milliards de dollars, contre 4,65 milliards attendus. L'opérateur basé à Dallas a, par ailleurs, engrangé 405 000 nouveaux clients mobile sur les trois mois clos fin septembre, là où le consensus visait 338 500. La firme texane a également recruté 288 000 clients internet fibre, soit davantage qu'anticipé par le marché.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer