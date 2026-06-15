AT&S investit jusqu'à 2 milliards d'euros dans un projet en Malaisie pour tirer parti de l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions ont atteint un niveau record

* Des clients importants comme AMD contribuent au financement de l'expansion

* Pas de dividende pour le moment

par Alexandra Schwarz-Goerlich

Le fabricant autrichien de circuits imprimés AT&S ATSV.VI a annoncé qu'il allait investir jusqu'à 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) en Malaisie pour tirer parti de l'essor de l'IA, ce qui a fait bondir son action de près de 30 %.

« Nous allons agrandir notre site de Kulim », a déclaré lundi à Reuters le directeur général de la société, Michael Mertin, lors d’une interview.

La société a annoncé samedi qu’elle allait augmenter sa capacité de production à Kulim et a revu à la hausse ses prévisions pour 2026/27, invoquant des accords conclus avec son client AMD AMD.O , le fabricant américain de puces, et une autre entreprise technologique, dans un contexte de forte demande en infrastructures d’IA.

AT&S n'a pas divulgué le nom de son deuxième client majeur, mais des sources du secteur affirment qu'il s'agit d'Intel

INTC.O .

AT&S a déclaré que les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de production de l'usine existante et du bâtiment jusqu'alors inutilisé de la deuxième usine de Kulim étaient entièrement soutenus et financés par des engagements à long terme de ses clients.

« Nous prévoyons de représenter au moins cinq des principaux clients de haute technologie que nous connaissons en tant que partenaires technologiques aux États-Unis », a déclaré M. Mertin.

À 10 h 09 GMT, l'action s'échangeait en hausse de 28,5 % à 199 €, après avoir atteint un record de 200 € plus tôt dans la journée.

M. Mertin a indiqué que la société ne verserait probablement pas de dividende pour l'année en cours et l'année à venir.

(1 $ = 0,8618 euro)