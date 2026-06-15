 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AT&S investit jusqu'à 2 milliards d'euros dans un projet en Malaisie pour tirer parti de l'essor de l'IA
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 12:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions ont atteint un niveau record

* Des clients importants comme AMD contribuent au financement de l'expansion

* Pas de dividende pour le moment

par Alexandra Schwarz-Goerlich

Le fabricant autrichien de circuits imprimés AT&S ATSV.VI a annoncé qu'il allait investir jusqu'à 2 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars) en Malaisie pour tirer parti de l'essor de l'IA, ce qui a fait bondir son action de près de 30 %.

« Nous allons agrandir notre site de Kulim », a déclaré lundi à Reuters le directeur général de la société, Michael Mertin, lors d’une interview.

La société a annoncé samedi qu’elle allait augmenter sa capacité de production à Kulim et a revu à la hausse ses prévisions pour 2026/27, invoquant des accords conclus avec son client AMD AMD.O , le fabricant américain de puces, et une autre entreprise technologique, dans un contexte de forte demande en infrastructures d’IA.

AT&S n'a pas divulgué le nom de son deuxième client majeur, mais des sources du secteur affirment qu'il s'agit d'Intel

INTC.O .

AT&S a déclaré que les investissements nécessaires pour augmenter la capacité de production de l'usine existante et du bâtiment jusqu'alors inutilisé de la deuxième usine de Kulim étaient entièrement soutenus et financés par des engagements à long terme de ses clients.

« Nous prévoyons de représenter au moins cinq des principaux clients de haute technologie que nous connaissons en tant que partenaires technologiques aux États-Unis », a déclaré M. Mertin.

À 10 h 09 GMT, l'action s'échangeait en hausse de 28,5 % à 199 €, après avoir atteint un record de 200 € plus tôt dans la journée.

M. Mertin a indiqué que la société ne verserait probablement pas de dividende pour l'année en cours et l'année à venir.

(1 $ = 0,8618 euro)

Dividendes

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
511,5700 USD NASDAQ +4,73%
AT & S AUSTRIA TE
198,600 EUR Tradegate +31,18%
AT & S AUSTRIA TE
200,550 EUR LSE Intl +30,74%
AT & S AUSTRIA TE
162,6500 USD OTCBB 0,00%
INTEL
124,5700 USD NASDAQ +6,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 15.06.2026 12:56 

    (Actualisé avec cous en avant-Bourse du secteur du voyage et de l'énergie, secteur des semi-conducteurs, contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite

  • Donald Trump avant de s'envoler pour un G7 en France, le 15 juin 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 15.06.2026 12:52 

    Les Etats-Unis et l'Iran ont annoncé lundi avoir trouvé un accord mais sans le détailler pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris au Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. "J'autorise pleinement ... Lire la suite

  • Incendie de la cathédrale de la Dormition, à la Laure des Grottes de Kiev, le 15 juin 2026 après une attaque russe ( AFP / Genya SAVILOV )
    Ukraine: 11 morts et une cathédrale emblématique endommagée après des frappes russes
    information fournie par AFP 15.06.2026 12:49 

    Au moins 11 personnes ont été tuées lundi dans une série de frappes russes sur des villes d'Ukraine et un incendie a ravagé le toit de la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev et classé à l'Unesco. Le président ukrainien Volodymyr ... Lire la suite

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 15.06.2026 12:41 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,17 -6,69%
CAC 40
8 445,88 +1,14%
TOTALENERGIES
73 -4,43%
HAFFNER ENERGY
0,3045 +10,53%
SOCIETE GENERALE
76,11 +3,69%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank