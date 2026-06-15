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AT&S flambe après le relèvement massif de ses objectifs
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 10:12

AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik) flambe de 28% à 197 EUR, entouré après l'annonce, par ce fournisseur de cartes de circuits imprimés, d'accords majeurs avec son client AMD en vue d'une augmentation de sa capacité de production. Ces développements permettent au groupe autrichien de relever fortement ses objectifs pour son exercice 2026-2027, ce qu'Oddo BHF salue en abandonnant son opinion "sous-performance" sur le titre.

Samedi dernier, AT&S a fait part de la conclusion d'accords avec son client américain AMD (Advanced Micro Devices) et une "autre entreprise technologique de premier plan" sur des conditions clés visant à étendre la capacité de production de substrats IC haut de gamme dans les domaines de l'IA et de l'informatique haute performance.

Compte tenu de la forte demande continue en infrastructures d'IA et en technologies de packaging avancées, les accords soutiendront l'installation d'une capacité de production supplémentaire dans son usine existante et dans le bâtiment auparavant inutilisé de la seconde usine à Kulim, en Malaisie.

"À ce jour, les investissements de 1,5 à 2,0 MdsEUR nécessaires sont entièrement soutenus et financés par des engagements clients à long terme, qui restent soumis à la négociation et à l'exécution finales", précise AT&S.

Des objectifs fortement relevés pour l'exercice 2026-2027...

Sur la base de ces accords, le groupe améliore ses perspectives pour son exercice 2026-2027 : il prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires ajustée des changes de 45 à 55% (et non plus de 30 à 35%) et une marge d'EBITDA de 32 à 37% (contre 25 à 29% dans ses estimations précédentes).

Par ailleurs, l'Autrichien relève sa prévision de dépenses d'investissement à entre 1,0 et 1,2 MdsEUR (au lieu de 400 MEUR dans son estimation précédente), avec un flux de trésorerie opérationnel disponible "significativement positif".

... qui conduisent Oddo BHF à changer d'opinion

Selon Oddo BHF, cette révision massive des objectifs 2026-2027 signale un changement de profil et justifie un relèvement de son opinion sur le titre, de "sous-performance" à "neutre", avec un objectif de cours rehaussé de 75 à 160 EUR.

"Les détails sous-jacents au relèvement massif des objectifs d'AT&S (environ 50% sur l'EBITDA) réduisent en effet la pertinence de notre thèse négative, qui reposait sur la banalisation des substrats ABF/PCB et le risque de refinancement lié à un modèle très capitalistique dans un contexte de dette élevée", explique l'analyste.

"La forte hausse de la marge d'EBITDA visée ( 800 points de base environ) et l'indication d'un FCF positif suggèrent que les marges des substrats adressant l'IA sont nettement plus attractives et que le rapport de force avec les clients a changé, réduisant le risque d'expansion non rentable", poursuit-il.

Néanmoins, après une progression du cours de plus de 350% depuis le début de l'année, Oddo BHF pense que le marché a déjà intégré ce changement de profil. À 20 fois le PE 2028 sur ses nouvelles estimations, il considère que la valorisation d'AT&S est cohérente.

"Le risque de financement est largement réduit, mais le profil reste cyclique (risque de surcapacité à moyen terme) et exposé à des évolutions technologiques pouvant remettre en cause les parts de marché à long terme (transition vers les substrats en verre pour les packagings de grande taille d'ici 2028-2029, où le positionnement d'AT&S est moins clair)", prévient-il.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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