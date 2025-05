AstraZeneca: va présenter ses avancées en oncologie à l'ACSO information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que plusieurs essais de Phase III feront l'objet de présentations majeures à l'occasion du congrès annuel de l'ASCO (American Society of Clinical Oncology), du 30 mai au 3 juin 2025 à Chicago.



Deux sessions plénières mettront notamment en avant le camizestrant dans le cancer du sein avancé HR-positif (SERENA-6), et l'Imfinzi en traitement périopératoire dans les cancers gastriques et de la jonction oesogastrique (MATTERHORN).



Une session spéciale portera sur Enhertu en traitement de 1re ligne du cancer du sein HER2-positif métastatique.



Parmi les autres études présentées figurent DESTINY-Gastric04 (Enhertu en 2e ligne dans les cancers gastriques HER2+), NeoADAURA (Tagrisso en traitement néoadjuvant dans le NSCLC), TROPION-Lung02 (Datroway + pembrolizumab), et KOMET (Koselugo dans la neurofibromatose type 1).





