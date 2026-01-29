 Aller au contenu principal
AstraZeneca va investir massivement en Chine
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 11:07

Le laboratoire a annoncé un investissement historique de 15 milliards de dollars en Chine d'ici 2030.

L'objectif pour AstraZeneca est d'étendre la fabrication de médicaments et la Recherche & Développement.

Cet investissement a été dévoilé lors de la visite de Keir Starmer, Premier ministre britannique, dans l'Empire du Milieu.

Il a notamment déclaré : "ouvrir des opportunités pour les entreprises britanniques à travers le globe et obtenir des résultats pour les travailleurs chez nous est le moteur de mes engagements internationaux. L'expansion et le leadership d'AstraZeneca en Chine aideront le fabricant britannique à poursuivre sa croissance, soutenant ainsi des milliers d'emplois au Royaume-Uni. L'investissement de plusieurs milliards de livres annoncé aujourd'hui, parallèlement aux partenariats avec certaines des meilleures universités de notre pays, fait progresser la recherche et le développement au Royaume-Uni, alimentant ainsi notre secteur des sciences de la vie de classe mondiale".

