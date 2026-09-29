AstraZeneca va investir 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics dans le cadre d'un partenariat pour le développement de médicaments anticancéreux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Summit Therapeutics SMMT.O a annoncé lundi que le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans la société et collaborer à une série d'études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

L'action de Summit a progressé de plus de 15% en séance prolongée à la suite de cette annonce.

Voici quelques détails:

* AstraZeneca achètera des actions privilégiées de Summit à un prix équivalent à 18,36 dollars par action ordinaire, ce qui représente une prime de 18,6% par rapport au cours de clôture de Summit lundi, qui s’élevait à 15,48 dollars.

* Cet investissement témoigne d’une grande confiance dans l’ivonescimab, un traitement anticancéreux de nouvelle génération dont Summit a acquis la licence auprès de la société chinoise Akeso 9926.HK .

* L’ivonescimab agit en bloquant simultanément le PD-1, qui aide le cancer à échapper au système immunitaire, et le VEGF, que les tumeurs utilisent pour développer des vaisseaux sanguins, ce qui permet au système immunitaire de mieux détecter et attaquer les cellules cancéreuses.

* Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés lanceront également des essais cliniques associant l’ivonescimab aux traitements anticancéreux d’AstraZeneca.

* Elles ont également signé un accord préliminaire visant à étudier l’association de l’ivonescimab avec plusieurs autres médicaments d’AstraZeneca, notamment ses conjugués anticorps-médicaments, une classe de traitements qui acheminent des médicaments anticancéreux directement vers les cellules tumorales.

* La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de la semaine.