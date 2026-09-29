 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AstraZeneca va investir 2 milliards de dollars dans Summit Therapeutics dans le cadre d'un partenariat pour le développement de médicaments anticancéreux
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 00:09

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Summit Therapeutics SMMT.O a annoncé lundi que le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L allait investir 2 milliards de dollars dans la société et collaborer à une série d'études visant à tester conjointement leurs traitements contre le cancer.

L'action de Summit a progressé de plus de 15% en séance prolongée à la suite de cette annonce.

Voici quelques détails:

* AstraZeneca achètera des actions privilégiées de Summit à un prix équivalent à 18,36 dollars par action ordinaire, ce qui représente une prime de 18,6% par rapport au cours de clôture de Summit lundi, qui s’élevait à 15,48 dollars.

* Cet investissement témoigne d’une grande confiance dans l’ivonescimab, un traitement anticancéreux de nouvelle génération dont Summit a acquis la licence auprès de la société chinoise Akeso 9926.HK .

* L’ivonescimab agit en bloquant simultanément le PD-1, qui aide le cancer à échapper au système immunitaire, et le VEGF, que les tumeurs utilisent pour développer des vaisseaux sanguins, ce qui permet au système immunitaire de mieux détecter et attaquer les cellules cancéreuses.

* Dans le cadre de ce partenariat, les deux sociétés lanceront également des essais cliniques associant l’ivonescimab aux traitements anticancéreux d’AstraZeneca.

* Elles ont également signé un accord préliminaire visant à étudier l’association de l’ivonescimab avec plusieurs autres médicaments d’AstraZeneca, notamment ses conjugués anticorps-médicaments, une classe de traitements qui acheminent des médicaments anticancéreux directement vers les cellules tumorales.

* La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de la semaine.

Valeurs associées

AKESO
10,330 EUR Tradegate -2,18%
AKESO
12,6000 USD OTCBB 0,00%
ASTRAZENECA
12 499,000 GBX LSE -0,42%
SUMMIT THERAP
15,4800 USD NASDAQ -0,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,31 -1,37%
CAC 40
8 078,48 0,00%
Or
4 126,74 +0,28%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
GENFIT
9,84 +10,31%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank