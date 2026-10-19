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AstraZeneca va dévoiler des avancées majeures en oncologie lors du congrès de l'ESMO 2026
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 09:03

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AstraZeneca s'apprête à présenter plus de 100 résumés d'études lors du congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO), prévu du 23 au 27 octobre 2026. L'entreprise y exposera les données de cinq essais cliniques de Phase III clés, dont quatre sélectionnés pour les sessions présidentielles, couvrant les cancers du poumon, de l'estomac et de la vessie.

Parmi les faits marquants figure un essai de phase III évaluant le Sonesitatug vedotin (Sone-Ve), un anticorps conjugué (ADC) ciblant Claudin-18.2 (CLDN18.2). Il s'agit du premier essai de phase III démontrant un bénéfice statistiquement significatif et cliniquement significatif en survie globale pour un ADC anti-CLDN18.2 dans le traitement des cancers avancés de l'estomac ou de la jonction oeso-gastrique en deuxième ligne ou plus.

Dans le cancer du poumon non à petites cellules, les résultats d'étude évalueront l'association de Tagrisso et Orpathys par rapport à la chimiothérapie à base de platine chez les patients présentant une mutation EGFR et une altération de MET. L'étude de Phase III menée par Hutchmed testant cette même combinaison en Chine sera également présentée.

AstraZeneca présentera également un essai portant sur le traitement périopératoire associant Imfinzi et l'Enfortumab vedotin dans le cancer de la vessie infiltrant le muscle chez les patients inéligibles ou refusant la chimiothérapie par platine, ainsi que l'essai DeLLphi-305 (mené par Amgen) évaluant Imfinzi combiné au tarlatamab en traitement de maintien de première ligne pour le cancer du poumon à petites cellules.

D'autres travaux porteront sur des données de Phase I et II, notamment l'essai NeoCOAST-2 (combinaisons d'Imfinzi dans le cancer du poumon), l'essai FONTANA évaluant l'ADC Torvutatug samrotecan dans le cancer de l'ovaire résistant au platine, et l'essai AZD7003 sur le CAR-T C-CAR031 dans le carcinome hépatocellulaire avancé.

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