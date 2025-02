AstraZeneca: une spécialiste du cancer proposée au conseil information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il allait proposer la nomination à son conseil d'administration de Karen Knudsen, une spécialiste du traitement du cancer, lors de sa prochaine assemblée générale prévue au mois d'avril.



Si sa nomination devait être approuvée par les actionnaires, Karen Knudsen rejoindrait par ailleurs le comité scientifique et de durabilité du groupe biopharmaceutique.



Chercheuse reconnue dans le domaine de l'oncologie, Karen Knudsen a récemment occupé les fonctions de directrice générale de la Société américaine contre le cancer ('American Cancer Society' - ACS).



Cette annonce intervient alors que Deborah DiSanzo et Andreas Rummelt ont informé le laboratoire qu'ils avaient décidé de ne pas renouveler leur mandat d'administrateur au-delà de l'AG du 11 avril.





