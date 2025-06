AstraZeneca : une approbation aux États-Unis pour Datroway

(AOF) - AstraZeneca a annoncé que le Datroway a été approuvé aux États-Unis pour le traitement des patients adultes atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutation EGFR (Epithelial Growth Factor Receptor) ayant reçu antérieurement un traitement ciblant l’EGFR et une chimiothérapie à base de platine. Cette approbation fait suite à une évaluation prioritaire à la désignation de traitement révolutionnaire par les autorités sanitaires américaines.

Pour Andrea E. Ferris, président-directeur général de LUNGevity, une fondation qui transforme la façon dont les personnes sont diagnostiquées et vivent avec le cancer du poumon grâce à la recherche, à l'éducation et au soutien : " Pour les personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules avancé avec mutation de l'EGFR et dont la maladie progresse malgré les traitements initiaux, les options thérapeutiques sont limitées. L'approbation de Datroway aujourd'hui offre une nouvelle option thérapeutique aux patients dont la maladie a progressé après un traitement ciblant l'EGFR et une chimiothérapie ".

AOF - EN SAVOIR PLUS