AstraZeneca: Tezspire efficace contre la rhino-sinusite information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Amgen ont fait savoir ce week-end que l'essai de phase III 'WAYPOINT' avait permis de démontrer l'efficacité du Tezspire (tezepelumab) dans la réduction de la sévérité des polypes nasaux, du recours à la chirurgie et à la corticothérapie systémique chez les patients atteints de rhino-sinusite chronique avec polypes nasaux.



Tezspire a significativement amélioré le score des polypes nasaux (NPS) et la congestion nasale dès les premières semaines de traitement, avec des bénéfices maintenus sur 52 semaines.



L'étude montre une réduction de 98 % du besoin de chirurgie et de 88 % du recours aux corticostéroïdes.



Les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés au congrès AAAAI/WAO.







Valeurs associées ASTRAZENECA 11 968,00 GBX LSE 0,00%