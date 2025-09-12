AstraZeneca suspend un investissement de 270 millions de dollars en Grande-Bretagne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

AstraZeneca gèle ses investissements au Royaume-Uni après que Merck & Co a abandonné son usine de recherche

*

Les entreprises pharmaceutiques ont critiqué l'environnement commercial britannique

*

Trump demande au Royaume-Uni et à l'Europe de dépenser plus pour les médicaments

(Ajoute les investissements américains aux paragraphes 8 et 9) par Alistair Smout et Maggie Fick

La plus grande entreprise britannique AstraZeneca AZN.L a suspend un investissement prévu de 200 millions de livres (271,26 millions de dollars) dans son site de recherche de Cambridge, a déclaré un porte-parole, le dernier fabricant de médicaments à se retirer de la Grande-Bretagne.

La décision concernant l'investissement, qui devait créer 1 000 emplois, signifie qu'aucun des nouveaux financements prévus par AstraZeneca - initialement annoncés en mars 2024 - n'est actuellement mis en œuvre.

En janvier, la société a abandonné son projet d'investir 450 millions de livres dans son usine de fabrication de vaccins dans le nord de l'Angleterre, invoquant une réduction de l'aide du gouvernement britannique.

Cette semaine, le fabricant américain de médicaments Merck & Co MRK.N a mis en cause l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni en abandonnant un nouveau centre de recherche à Londres.

Interrogé sur les spéculations concernant ses investissements pharmaceutiques à la suite de l'annonce de Merck, un porte-parole d'AstraZeneca, dont la capitalisation boursière est la plus importante du FTSE 100, a confirmé qu'il mettrait en pause ses projets d'investissement à Cambridge, où se trouve l'un des principaux centres de sciences de la vie de Grande-Bretagne.

"Nous réévaluons constamment les besoins d'investissement de notre entreprise et nous pouvons confirmer que notre expansion à Cambridge est suspendue. Nous n'avons pas d'autre commentaire à faire", a déclaré un porte-parole d'AstraZeneca.

Cette nouvelle, qui portera un coup au gouvernement du Premier ministre Keir Starmer et à ses efforts pour attirer les investissements dans l'économie stagnante du Royaume-Uni, intervient quelques jours avant que le président américain Donald Trump n'arrive en Grande-Bretagne pour une visite d'État.

En juillet, AstraZeneca a déclaré qu'elle dépenserait 50 milliards de dollars pour développer ses capacités de fabrication et de recherche aux États-Unis d'ici 2030 - l'une des nombreuses annonces faites par les sociétés pharmaceutiques en réaction à la politique tarifaire de M. Trump.

M. Trump a reproché à la Grande-Bretagne et à l'Europe de ne pas payer des prix assez élevés pour les médicaments, et plusieurs entreprises pharmaceutiques ont critiqué la Grande-Bretagne pour ce qu'elles considèrent comme une sous-évaluation à long terme des médicaments et de l'innovation.

Après qu'AstraZeneca a abandonné son projet d'investissement dans une usine de vaccins, le directeur général Pascal Soriot a exhorté la Grande-Bretagne à améliorer l'environnement pour les entreprises afin de stimuler l'investissement.

(1 $ = 0,7373 livre)