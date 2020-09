Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AstraZeneca suspend l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 Reuters • 09/09/2020 à 01:44









9 septembre (Reuters) - AstraZeneca AZN.L a suspendu l'essai clinique de son vaccin contre le COVID-19 après qu'un des participants est suspecté d'avoir rencontré des effets indésirables graves, rapporte mardi le site d'information Stat News, spécialisé dans le domaine de la santé. Stat News cite le porte-parole d'AstraZeneca qui a déclaré dans un communiqué que "le processus d'examination standard a déclenché une pause de la vaccination pour permettre l'examen des données de sécurité". L'essai, qui porte sur un vaccin contre le COVID-19 développé par AstraZeneca en collaboration avec des chercheurs de l'Université d'Oxford, se déroule dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, où se trouve le patient ayant rencontré les effets indésirables graves. Aucun détail n'a été donné concernant la nature de ces effets indésirables ou le moment où ils se sont produit. Selon Stat News, le patient devrait se remettre. La suspension de cet essai a eu des conséquences sur les essais cliniques d'autres vaccins d'AstraZeneca, ainsi que sur les essais cliniques conduits sur des vaccins contre le COVID-19 par d'autres laboratoires pharmaceutiques. AstraZeneca n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Neuf grands laboratoires américains et européens ont promis mardi de respecter les règles scientifiques en vigueur lors des tests en cours ou à venir en vue de la mise au point de vaccins contre le coronavirus, soulignant ainsi l'enjeu politique de celle-ci. (Peter Henderson; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +0.64%