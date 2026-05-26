AstraZeneca soutenu par BoA

AstraZeneca s'affiche en légère hausse à la Bourse de Londres ( 0,52%, à 13 989 pence) après une note de Bank of America.

Pour les analystes de la banque américaine, AstraZeneca fait partie de leur sélection des "25 actions pour 2026". La valorisation du titre semble attractive alors que les analystes tablent sur un taux de croissance annuel composé des ventes d'environ 9% sur la période 2025-2030, légèrement supérieur aux objectifs de l'entreprise, ce qui plaide pour une revalorisation. En outre, le pipeline devrait être particulièrement actif au cours de l'exercice 2027.

Les données du pipeline pourraient s'avérer capital pour dépasser l'objectif actuel du laboratoire de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'exercice 2030 (Bank of America vise environ 92 milliards de dollars, avec un potentiel à 100 milliards dans le meilleur des cas).

La recommandation est inchangée avec un avis à acheter et une cible de cours de 16 500 pence.