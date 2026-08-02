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AstraZeneca serait en pourparlers avec Bristol Myers Squibb au sujet d'un éventuel accord colossal, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 02/08/2026 à 21:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des détails tirés du rapport et le contexte)

Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca AZN.L étudierait la possibilité d'un accord de fusion avec son concurrent américain Bristol Myers Squibb

BMY.N , a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Cette opération pourrait donner naissance à l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, précise le FT.

Les deux entreprises ont mené des discussions sur un éventuel rapprochement ces derniers mois, précise l’article, ajoutant qu’un accord pourrait se concrétiser prochainement, mais qu’il pourrait également être reporté ou tomber à l’eau.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. AstraZeneca a refusé de commenter, tandis que Bristol Myers n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

Cette information concernant un éventuel accord intervient une douzaine d’années après qu’AstraZeneca a repoussé une tentative de rachat menée par son plus grand rival américain, Pfizer PFE.N .

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