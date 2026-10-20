AstraZeneca s'associe à Oracle pour mener des essais cliniques basés sur l'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AstraZeneca AZN.L a annoncé mardi qu'elle collaborait avec Oracle ORCL.N afin d'utiliser l'intelligence artificielle et les données du monde réel pour identifier les patients éligibles aux essais cliniques et surveiller les signaux de sécurité, entre autres mesures, dans le cadre des efforts du laboratoire pharmaceutique visant à améliorer la recherche clinique.

* Cette collaboration associera l’expertise d’AstraZeneca en matière de développement de médicaments aux capacités d’Oracle en matière d’IA et de données de santé afin de faciliter la sélection des patients et de soutenir la recherche

* Les premiers travaux se concentreront sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, immunologiques et rares, et pourraient également contribuer à un diagnostic plus précoce des maladies graves

* Le premier projet soutiendra la recherche sur l’hypertension à Abu Dhabi, en partenariat avec la société de santé M42, basée aux Émirats arabes unis

* Le recrutement des patients reste l’un des principaux défis de la recherche clinique, les retards d’inscription prolongeant souvent la durée des essais et augmentant les coûts de développement

* Des protocoles d’essais mal conçus ont également nui à AstraZeneca par le passé, les retards subis par son médicament contre le cancer du sein et l’échec de son traitement contre les troubles neurologiques ayant suscité certaines inquiétudes

* AstraZeneca cherche à élargir son portefeuille de médicaments alors qu’elle vise un chiffre d’affaires annuel de plus de 80 milliards de dollars d’ici 2030, et s’efforce de remédier aux goulots d’étranglement du secteur en matière de développement de médicaments