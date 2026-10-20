 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AstraZeneca s'associe à Oracle pour mener des essais cliniques basés sur l'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:33

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

AstraZeneca AZN.L a annoncé mardi qu'elle collaborait avec Oracle ORCL.N afin d'utiliser l'intelligence artificielle et les données du monde réel pour identifier les patients éligibles aux essais cliniques et surveiller les signaux de sécurité, entre autres mesures, dans le cadre des efforts du laboratoire pharmaceutique visant à améliorer la recherche clinique.

* Cette collaboration associera l’expertise d’AstraZeneca en matière de développement de médicaments aux capacités d’Oracle en matière d’IA et de données de santé afin de faciliter la sélection des patients et de soutenir la recherche

* Les premiers travaux se concentreront sur le cancer, les maladies cardiovasculaires, respiratoires, immunologiques et rares, et pourraient également contribuer à un diagnostic plus précoce des maladies graves

* Le premier projet soutiendra la recherche sur l’hypertension à Abu Dhabi, en partenariat avec la société de santé M42, basée aux Émirats arabes unis

* Le recrutement des patients reste l’un des principaux défis de la recherche clinique, les retards d’inscription prolongeant souvent la durée des essais et augmentant les coûts de développement

* Des protocoles d’essais mal conçus ont également nui à AstraZeneca par le passé, les retards subis par son médicament contre le cancer du sein et l’échec de son traitement contre les troubles neurologiques ayant suscité certaines inquiétudes

* AstraZeneca cherche à élargir son portefeuille de médicaments alors qu’elle vise un chiffre d’affaires annuel de plus de 80 milliards de dollars d’ici 2030, et s’efforce de remédier aux goulots d’étranglement du secteur en matière de développement de médicaments

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 449,000 GBX LSE +0,40%
ORACLE
129,630 USD NYSE +1,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ODD ANDERSEN )
    Suisse : les exportations grimpent de 2,6 % au 3T, confirmant leur reprise
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.10.2026 10:17 

    Les exportations de la Suisse se sont accrues de 2,6 % au troisième trimestre, à 74,98 milliards de francs suisses (près de 80,9 milliards d'euros), confirmant la reprise du commerce extérieur amorcée au trimestre précédent, ont annoncé mardi les douanes. Les importations ... Lire la suite

  • L'illustration représente une carte mère d'ordinateur
    L'Europe ouvre dans le rouge, la France et la "tech" coupent l'appétit
    information fournie par Reuters 20.10.2026 10:03 

    Les principales Bourses européennes reculent mardi en ‌début de séance, l'accalmie sur les rendements souverains français ne parvenant pas à susciter un rebond ​des actions, alors que le prix du pétrole reste élevé et que les résultats des géants de la technologique ... Lire la suite

  • Une vache au marché aux bestiaux de Sensuntepeque, au Salvador, le 1 octobre 2026 ( AFP / Marvin RECINOS )
    El Niño : l'essentiel de la semaine
    information fournie par AFP 20.10.2026 09:54 

    Bétail affamé au Salvador à cause de la sécheresse, récifs coralliens du monde entier en danger : les effets du puissant El Niño continuent à se faire sentir à travers le monde. Ce phénomène climatique, qui réchauffe les eaux du Pacifique équatorial, accentue sécheresses, ... Lire la suite

  • Vue générale du "siège alternatif" de la Présidence de la Colombie, à Barranquilla, le 8 septembre 2026 ( AFP / Luis ACOSTA )
    Colombie: un palais présidentiel bis aux airs de Maison Blanche suscite la controverse
    information fournie par AFP 20.10.2026 09:53 

    Le nouveau président de droite de la Colombie a pris ses quartiers loin de Bogota, dans une bâtisse aux airs de petite Maison Blanche, un message politique décrié par ses opposants qui fustigent une onéreuse mise en scène. Niché dans une base militaire de Barranquilla ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
110,5 +1,21%
CAC 40
7 828,95 -0,50%
SOITEC
122,9 -4,32%
HAFFNER ENERGY
0,726 -0,41%
SCHNEIDER ELECTRIC
244,65 -3,15%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank