AstraZeneca:résultats concluants contre l'hypertension information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce qu'une étude de phase III a montré que le baxdrostat réduisait significativement et de façon cliniquement pertinente la pression artérielle systolique moyenne après 12 semaines, comparé au placebo.



L'essai a atteint tous ses objectifs secondaires chez des patients souffrant d'hypertension non contrôlée ou résistante, en plus du traitement standard. Le baxdrostat a été bien toléré.



Le Dr Bryan Williams, investigateur principal, précise que ces résultats offrent ' une nouvelle approche pour mieux contrôler l'hypertension '.



AstraZeneca prévoit de soumettre ces données aux autorités et de les présenter au congrès ESC en août 2025. Le baxdrostat, inhibiteur sélectif de la synthèse de l'aldostérone, pourrait devenir une première mondiale dans son mécanisme d'action.





Valeurs associées ASTRAZENECA 10 627,000 GBX LSE +1,69%