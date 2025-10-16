 Aller au contenu principal
AstraZeneca recule, Deutsche Bank se montre plus sceptique
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 16:33

Le titre AstraZeneca recule ce jeudi à la Bourse de Londres après un avis négatif de Deutsche Bank, qui dit se montrer plus 'sceptique' concernant le laboratoire biopharmaceutique.

A 15h10 (heure locale), la valeur accuse un repli de l'ordre de 1%, sous-performant ainsi un indice FTSE 100 en recul d'environ 0,2%.

Dans une note, les analystes de Deutsche Bank disent s'inquiéter de l'expiration à venir de certains brevets, concernant notamment le Farxiga à partir du premier semestre 2026, mais évoquent aussi une moindre confiance dans le 'pipeline' de nouveaux médicaments après avoir mené une étude approfondie du secteur du traitement du cancer du sein.

De leur point de vue, les SERD, une classe de médicaments hormonaux à laquelle appartient le camizestrant d'AstraZeneca, ne devraient pas offrir les bienfaits escomptés par rapport aux traitements déjà existants pour la majorité de ces patients.

A environ 17 fois les bénéfices attendus pour 2026, l'action n'est pas particulièrement chère, ni bon marché, fait par ailleurs remarquer le bureau d'études, qui dégrade en conséquence son conseil de 'conserver' à 'vendre' avec un objectif de cours ramené à 10.500 pence contre 11.000 pence jusqu'ici.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 557,000 GBX LSE -0,69%
