 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,74
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca réalise un investissement de 4,5 Mds$ en Virginie
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 10:00

AstraZeneca annonce un investissement de 4,5 milliards de dollars dans sa nouvelle usine de fabrication en Virginie.

Cet investissement permettra de soutenir la capacité de fabrication d'une gamme plus large de médicaments, y compris les traitements contre le cancer.

La nouvelle installation sera située à Rivanna Futures, dans le comté d'Albemarle. Elle devrait créer environ 3 600 emplois directs et indirects.

Les travaux commenceront immédiatement et l'installation devrait être opérationnelle dans les quatre à cinq prochaines années.

Pascal Soriot, président-directeur général d'AstraZeneca, a déclaré : ' . Cette nouvelle installation créera des milliers d'emplois et renforcera la sécurité nationale et la souveraineté sanitaire de l'Amérique'.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
12 874,000 GBX LSE -0,51%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank