AstraZeneca progresse dans ses recherches sur la myasthénie grave généralisée
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 10:01

Alexion, division maladies rares d'AstraZeneca, annonce que l'essai mondial de phase 3 PREVAIL a atteint son objectif principal : le gefurulimab a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative du score MG-ADL (Myasthenia Gravis Activities of Daily Living) dès la première semaine, soutenue jusqu'à la semaine 26, chez des adultes atteints de myasthénie grave généralisée (gMG) avec anticorps anti-AChR positifs.

L'étude a également rempli tous ses critères secondaires, notamment l'amélioration du score quantitatif QMG dès la semaine 4 et à la semaine 26. Kelly Gwathmey, professeure associée de neurologie à l'Université du Commonwealth de Virginie, souligne que ces résultats démontrent 'des bénéfices précoces et durables soutenant le potentiel d'un traitement auto-administré efficace'.

Le gefurulimab, un inhibiteur du complément C5 administrable par voie sous-cutanée, a été bien toléré, avec un profil de sécurité conforme à celui des traitements existants eculizumab et ravulizumab. L'essai a recruté 260 patients dans 20 pays, et une phase d'extension ouverte est en cours.

