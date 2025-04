AstraZeneca: première approbation en Europe pour Datroway information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 10:30









(CercleFinance.com) - Daiichi Sankyo a annoncé mardi que l'Union européenne avait approuvé la mise sur le marché de Datroway, un conjugué anticorps-médicament développé en collaboration avec AstraZeneca, dans le traitement du cancer du sein.



Le feu vert de Bruxelles, le premier accordé sur le Vieux Continent pour ce produit, concerne plus précisément les patients atteints d'un cancer du sein métastatique positif aux récepteurs hormonaux (HR) et négatif au récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2) ayant déjà reçu une thérapie endocrinienne et une chimiothérapie.



Cette homologation fait suite à un avis positif accordé par le CMPH sur la base d'une étude de phase 3 ayant démontré que Datroway permettait de réduire de 37% le risque de progression de la maladie ou de décès en comparaison d'une chimiothérapie.



La survie médiane sans progression de la maladie a atteint de son côté 6,9 mois dans le cadre de l'essai, contre 4,9 mois dans le groupe chimiothérapie.





