AstraZeneca: Pékin approuve l'acquisition de la filiale chinoise de FibroGen
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 16:29
La société biotechnologique américaine FibroGen a annoncé lundi que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation des marchés (SAMR) avait approuvé la vente de sa filiale chinoise à AstraZeneca, conformément à un accord conclu en février dernier.
La biotech basée à San Francisco précise que la finalisation de la transaction, qui demeure conditionnée au respect d'autres engagements contractuels, devrait intervenir dans le courant du troisième trimestre.
Au mois de février, FibroGen avait officialisé la cession de FibroGen International (Hong Kong) moyennant un montant d'environ 160 millions de dollars afin de renforcer sa position financière et de prolonger significativement son horizon de trésorerie jusqu'en 2027.
A l'issue de l'opération, AstraZeneca détiendra l'ensemble des droits sur le roxadustat, un traitement de l'anémie liée à la maladie rénale chronique développé par FibroGen, pour le marché chinois.
FibroGen conservera pour sa part les droits de commercialisation sur ce produit concernant les Etats-Unis.
