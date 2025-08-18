 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 881,25
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

AstraZeneca: Pékin approuve l'acquisition de la filiale chinoise de FibroGen
information fournie par Cercle Finance 18/08/2025 à 16:29

(Zonebourse.com) -
La société biotechnologique américaine FibroGen a annoncé lundi que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation des marchés (SAMR) avait approuvé la vente de sa filiale chinoise à AstraZeneca, conformément à un accord conclu en février dernier.

La biotech basée à San Francisco précise que la finalisation de la transaction, qui demeure conditionnée au respect d'autres engagements contractuels, devrait intervenir dans le courant du troisième trimestre.

Au mois de février, FibroGen avait officialisé la cession de FibroGen International (Hong Kong) moyennant un montant d'environ 160 millions de dollars afin de renforcer sa position financière et de prolonger significativement son horizon de trésorerie jusqu'en 2027.

A l'issue de l'opération, AstraZeneca détiendra l'ensemble des droits sur le roxadustat, un traitement de l'anémie liée à la maladie rénale chronique développé par FibroGen, pour le marché chinois.

FibroGen conservera pour sa part les droits de commercialisation sur ce produit concernant les Etats-Unis.


Valeurs associées

ASTRAZENECA
11 724,000 GBX LSE +1,14%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank