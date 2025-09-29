 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
AstraZeneca opte pour une cotation directe aux USA, tout en conservant sa cotation en GB
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 09:05

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca AZN.L a annoncé lundi qu'il allait désormais coter ses actions directement à la Bourse de New York, au lieu des actions de dépôt actuelles, ajoutant qu'elle continuerait à être cotée et à avoir son siège social au Royaume-Uni.

Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles le fabricant de médicaments anglo-suédois, qui est l'entreprise la plus valorisée de Londres, envisageait d'abandonner sa cotation en Grande-Bretagne au profit des États-Unis, ce qui suscite des inquiétudes quant à la perte d'ampleur du marché boursier londonien.

Au début du mois, AstraZeneca a également suspendu un investissement prévu de 200 millions de livres (229,34 millions d'euros) dans son site de recherche de Cambridge.

"La mise en place d'une structure de cotation mondiale nous permettra d'atteindre un plus grand nombre d'investisseurs internationaux", a déclaré Michel Demaré, président d'AstraZeneca, dans un communiqué.

(Rédigé par Pushkala Aripaka à Bangalore ; version française Coralie Lamarche ; édité par Augustin Turpin)

