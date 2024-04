Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AstraZeneca: nette hausse de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:31









(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un chiffre d'affaires total de 12 679 M$ au titre du 1er trimestre, en hausse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt (ou +19% à taux de change constants).



Le bénéfice avant impôts ressort à 2800 M$, en hausse de 24% (+34% à taux de change constants).



Le laboratoire anglo-suédois annonce un BPA ajusté trimestriel de 1,41$, en hausse de 21% (+30% à change constant) par rapport au 1er trimestre 2023.

Le BPA core ressort à 2,06$, en hausse de 7% (+13% à change constant).



Pascal Soriot, CEO d'AstraZeneca, met par ailleurs en avant les résultats d'essai positifs et 'sans précédent' obtenus pour Imfinzi et Tagrisso dans le cancer du poumon.



'Nous attendons également avec impatience de voir les résultats de plusieurs autres projets importants des essais tout au long de l'année', a-t-il ajouté.



Dans ce contexte, AstraZeneca annoncera une augmentation de 7% du dividende annuel lors de son Assemblée Générale annuelle.



Pour 2024, AstraZeneca confirme ses objectifs avec un chiffre d'affaires total et un BPA core attendus en hausse dans une fourchette de 10% à 14% environ.





Valeurs associées ASTRAZENECA LSE +4.87%