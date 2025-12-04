AstraZeneca mettra en avant ses avancées en hématologie lors du congrès de l'ASH 2025
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 16:09
Le groupe pharmaceutique présentera 65 communications couvrant huit médicaments, approuvés ou en développement, dont 15 présentations orales, avec notamment des données cliniques cruciales mettant en lumière le surovatamig, un nouvel engageur de lymphocytes T, et l'AZD0120, sa toute première thérapie CAR-T (lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique).
Ces traitements expérimentaux visent des indications à forte valeur ajoutée comme le myélome multiple récidivant et divers lymphomes.
En parallèle, la société compte renforcer la viabilité commerciale de ses actifs matures, dévoilant des résultats de phase III positifs pour Calquence dans le traitement de première ligne du lymphome à cellules du manteau et pour Ultomiris dans des pathologies thrombotiques rares.
Selon Anas Younes, directeur médical, ces avancées concrétisent le potentiel du groupe à "redéfinir les soins aux patients" à travers de multiples cancers du sang.
